3. sezon "The Office PL" już jesienią 0

Ostatnie taski zrobione, fakapy naprawione, dedlajny olane, a ołpen spejs wysprzątany do cna. W siedzibie Kropliczanki zakończyły się zdjęcia do trzeciego sezonu The Office PL. W codziennych zmaganiach bohaterów stereotypowo polskiego i boleśnie uniwersalnego biura nie zabraknie niespodziewanych zwrotów akcji (nawet tej najabsurdalniejszej), a do zgranej ekipy dołączą nowi bohaterowie, czyli… Kasia i Tomek – dla jasności: w tych rolach Małgorzata Gorol i Mateusz Król. Spokojnie, szefem nadal jest Michał (Piotr Polak), a nad nim czuwa Darek (Adam Woronowicz). Z resztą obsady też się zobaczymy, chociaż z niektórymi potrzebne będzie specjalne widzenie. Premiera serialu dla wszystkich, których szef jest idiotą, jesienią w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

Patrycja, szefowa z Warszawki wpada na sensowny pomysł rozwinięcia biznesu. Chce poszerzyć katalog Kropliczanki, która dotychczas produkowała wodę w butelkach, o popularny w wielu kręgach energetyk. Nowy produkt oznacza mnóstwo dodatkowych zadań dla ekipy z Siedlec. A wszystko to spada na barki załamanego tym pomysłem Michała, ale… z szefową z Warszawy się nie dyskutuje. Tym samym rozpoczyna się jego walka o przetrwanie na stanowisku prezesa Kropliczanki. Ile dni dzieli nas od następnego wypadku? Humor bez cenzury i bez względu na poprawność polityczną – to to, za co kochamy The Office PL.

Wiemy doskonale po dwóch sezonach, że Michał to postać z ogromnymi ambicjami, która nie najlepiej znosi porażki. Tym razem powinien przełknąć jednak swoją dumę, by utrzymać pozycję, do której jest stworzony. Holc w końcu z zawodu jest urodzonym p r e z e s e m. Zamiast tego pielęgnuje jednak swoje wysublimowane poczucie humoru oraz organizuje pracownikom test IQ, by dowieść swojej przewagi. Dużą rolę w jego życiu w trzecim sezonie odgrywa także miłość do sportu, uchylę rąbka tajemnicy, że Michał to ogromny fan piłki nożnej. Mam nadzieję, że w wywiadach padną pytania o fizyczne przygotowania do tej trudnej roli. Czeka nas kolejny sezon pełen dobrych żartów i niekiedy obrazy wszelkich uczuć. Niestety także tych należących do Dareczka…

mówi wcielający się w główną rolę Piotr Polak

Rosnący fanbase wokół "The Office PL" czy ostatni sukces "EMIGRACJI XD" to jasny przykład tego, że Polacy wciąż potrzebują się pośmiać. Od dobrej komedii oczekują jednak błyskotliwego, oryginalnego żartu, na tyle uniwersalnego, by trafił do szerokiego grona odbiorców. To, co jest siłą THE OFFICE PL to zespół scenariuszowy, któremu bliskie są niuanse, trafne obserwacje społeczeństwa i aktualne tematy, nad którymi dyskutuje sieć. W trzecim sezonie, oprócz rywalizacji o względy szefa i pozycję w biurowej hierarchii, pojawią się więc wątki dotyczące Święta Niepodległości, wolności słowa czy… sztucznej inteligencji. W stylu charakterystycznym dla serialu – może nie zawsze poprawnie, ale zawsze z humorem.

dodaje Dorota Kośmicka, producentka kreatywna Jake Vision DGA

Za kamerę powraca Maciej Bochniak, natomiast za scenariusz odpowiadają niezmiennie Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką i Rafała Kowalskiego, a także nowe twarze – Mateusza Króla i Małgorzatę Gorol. Serial realizowany jest przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska.

Premiera trzeciego sezonu już jesienią w CANAL+ online i na antenie CANAL+ PREMIUM.

Źrodło: Canal+