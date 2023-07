"One Piece" - ekranizacja ikonicznej mangi w nowym zwiastunie 0

Witajcie w erze piratów! Wyprawa po legendarny skarb One Piece wypływa już 31 sierpnia. Tylko na Netflix.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Źrodło: Netflix