Wielka przygoda podczas podniebnej podróży w zwiastunie animacji "Inspektor Pająk"

Najlepszy śledczy w świecie owadów musi rozwiązać zagadkę i ocalić pasażerów samolotu, na którego pokładzie ukrył się tajemniczy złoczyńca. To wszystko w najnowszej animacji, która niedługo pojawi się w naszych kinach. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej zapowiedzi produkcji Inspektor Pająk.

fragment plakatu filmu "Inspektor Pająk"

Wsiadając na pokład luksusowego samolotu Inspektor Pająk spodziewał się odpoczynku w miłym towarzystwie. Niestety wśród pasażerów znajduje się tajemniczy złoczyńca. To za jego sprawą w niepokojących okolicznościach znikają kolejni podróżni. Najlepszy śledczy na świecie wkracza do akcji i rozpoczyna śledztwo. Podejrzanych jest wielu, a tropy plączą się jak nitki pajęczej sieci. Wszystko wskazuje na to, że ktoś wciąga Inspektora w niebezpieczną intrygę, by wyrównać z nim dawne rachunki. Trudno będzie mu odnaleźć czarny charakter wśród tak kolorowej gromady, ale na jego szczęście, owady zostawiają ślady!

Jest to hiszpańska animacja, za której reżyserię odpowiada Julio Soto Gurpide, jego wcześniejsza produkcja Dudi: Cała naprzód również dostępna była w naszych kinach.

Źrodło: Monolith Films