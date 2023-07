Kevin Spacey niewinny. Aktor został oczyszczony z zarzutów o napaści na tle seksualnym 0

Kevin Spacey zalał się łzami w środę, gdy brytyjska ława przysięgłych uznała go za niewinnego dziewięciu zarzutów napaści na tle seksualnym, napaści na obyczajność i – najpoważniejszego zarzutu – doprowadzenia osoby do penetracji seksualnej.

kadr z filmu "Baby Driver "

Oznacza to, że Spacey w dniu swoich 64. urodzin został oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów w Wielkiej Brytanii. Podjęcie decyzji przez ławę przysięgłych zajęło 12 godzin w ciągu dwóch i pół dnia. Gdy odczytano ostateczny werdykt, Spacey zalał się łzami. Woźny podszedł do szklanego doku w Southwark Crown Court, w którym aktor House of Cards spędził ostatnie cztery i pół tygodnia w Southwark Crown Court w Londynie, walcząc w swojej sprawie, i zaoferował mu chusteczkę, którą przyjął. Po tym, jak dok został odblokowany i wszedł na salę sądową jako wolny człowiek, Spacey udał się prosto do swojego menedżera, Evana Lowensteina, który wspierał go przez cały proces. Uściskał również swój zespół prawników, składający się z adwokata Patricka Gibbsa QC i radcy prawnego Olivera Schneidera Sikorsky’ego.

W oświadczeniu dla prasy po zakończeniu procesu Spacey powiedział:

Wyobrażam sobie, że wielu z was może zrozumieć, że mam wiele do przetworzenia po tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ale chciałbym powiedzieć, że jestem niezmiernie wdzięczny ławie przysięgłych za poświęcenie czasu na dokładne zbadanie wszystkich dowodów i wszystkich faktów, zanim podjęli decyzję. I jestem zażenowany dzisiejszym wynikiem. Chcę również podziękować personelowi wewnątrz tego sądu, ochronie i wszystkim, którzy opiekowali się nami każdego dnia, mojemu zespołowi prawnemu… za bycie tu każdego dnia i to wszystko, co mam na ten moment do powiedzenia. Dziękuję bardzo.

wyjawił Kevin Spacey

Pierwotnie Spacey został oskarżony o 12 zarzutów plus dodatek do jednego z zarzutów, ale w zeszłym tygodniu zostały one zredukowane do dziewięciu ze względu na techniczne kwestie prawne. Uniewinnienia to kolejne zwycięstwo Spacey’ego, który wygrał proces cywilny o wartości 40 milionów dolarów wniesiony przez aktora Anthony'ego Rappa w październiku ubiegłego roku. Rapp oskarżył Spacey’ego o pobicie seksualne, które miało miejsce w 1986 roku, ale nowojorskie jury odrzuciło to roszczenie.

Źrodło: Variety