Ujawniono datę premiery filmu "Raport Pileckiego" 0

Raport Pileckiego, film inspirowany wydarzeniami z życia Witolda Pileckiego, będzie wyświetlany w tym roku w kinach, dystrybutor ujawniło dokładna datę premiery. W tytułową rolę wcieli się Przemysław Wyszyński.

fragment plakatu filmu "Raport Pileckiego"

Film przybliży losy rotmistrza Witolda Pileckiego. Był harcerzem, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, obrońcą Polski w 1939 roku, członkiem ruchu oporu, powstańcem warszawskim, walczył też w armii Andersa. Zgłosił się na ochotnika, by wejść do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, z którego brawurowo zbiegł po 947 dniach. W raporcie napisanym po ucieczce, przekazał światu prawdę o zbrodniczej działalności Niemców. Po wojnie aresztowany, torturowany i skazany na śmierć przez komunistów za działalność wrogą Polsce Ludowej, nigdy nie wyrzekł się swoich ideałów.

Produkcja trafi do kin 1 września 2023 roku.

W 1990 roku rotmistrz Pilecki został zrehabilitowany, a w 2006 prezydent Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. W 2013 roku rotmistrz został awansowany do stopnia pułkownika. Brytyjski historyk profesor Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do grona sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.

W rolach głównych również: Paulina Chapko, Mariusz Jakus, Paweł Paprocki i inni. Film został wyreżyserowany przez Krzysztofa Łukaszewicza, wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w koprodukcji z Telewizją Polską.

Źrodło: TVP