Wakacyjny Maraton Strachu w kinie Helios 0

28 lipca, środek wakacji, pełnia lata, błogi sielankowy nastrój, idealne warunki na przygodę pełną… OBEZWŁADNIAJĄCEGO STRACHU!

W ciągu jednej nocy sieć kin Helios pokaże cztery horrory, po których jeszcze długo będziecie chcieli zasypiać przy włączonym świetle. Na początek wyczekiwana premiera filmu MÓW DO MNIE!. Dalej hit amerykańskiego box office’u – przez sześć tygodni pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych filmów w kinach, mroczna opowieść o opętaniu i pełnym grozy szaleństwie pt. WIEDŹMA. Po chwili przerwy mamy dla Was jeszcze dwa filmy przedpremierowe! SŁUŻKA sprawi, że poczucie grozy będzie tylko narastać, by osiągnąć szczyt nad ranem, w filmie WKROCZ W CIEMNOŚĆ.

Będzie to wyjątkowa, pełna strachu uczta filmowa i jesteśmy przekonani, że jeszcze długo po powrocie do domu nie będziecie mogli zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 28.07.2023, godz. 23:00

Zagrane zostaną:

MÓW DO MNIE! (PREMIERA!)

WIEDŹMA

SŁUŻKA (PRZEDPREMIERA!)

WKROCZ W CIEMNOŚĆ (PRZEDPREMIERA!)

