Zapowiedź "Mów do mnie!" poprowadzi cię za rękę prosto do piekła 0

Tajemnicza zabalsamowana ręka pozwala grupie przyjaciół wprowadzać w swoje ciała duchy nieżywych. Jednak kiedy złamią reguły gry, życie każdego z nich zamieni się w koszmar. Pojawiła się nowa zapowiedź nadchodzącego horroru zatytułowanego Mów do mnie!.

fragment plakatu filmu "Mów do mnie!"

Grupa przyjaciół organizuje imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: „Mów do mnie”, oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

W filmie występują Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Miranda Otto, Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes i Chris Alosio. Talk to Me swoją premierę miał na Festiwalu Filmowym Sundance, gdzie zebrał entuzjastyczne recenzje. Od tego czasu był pokazywany na Berlinale, SXSW i Overlook Festival.

Braci Philippou, którzy stanęli za kamerą kojarzyć mogą fani Youtube. Posiadają oni bowiem swój kanał na tym portalu. Możecie znaleźć go wpisując w Youtube RackaRacka. Kanał ten znany jest z filmików prezentujących komediowy horror. Po odniesieniu sukcesu w Internecie, bracia Philippou postanowili spróbować swoich sił przy realizacji ambitniejszego dzieła – pełnometrażowego filmu.

Kinowa premiera Talk to Me w naszym kraju zaplanowana jest na 18 sierpnia.

Źrodło: M2 Films