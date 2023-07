Zwiastun "Here for Blood" pokazuje zapaśnika walczącego z nadprzyrodzonymi najeźdźcami 0

Zwiastun Here for Blood nadchodzącego horroru akcji Pageman Productions został wydany, w którym Shawn Roberts, którego znamy z serii Resident Evil, wciela się w rolę pro-wrestlera, którego prosta praca jako opiekunka do dziecka idzie strasznie źle wraz z pojawieniem się nadprzyrodzonych zamaskowanych intruzów.

fragment plakatu filmu "Here for Blood"

Kiedy jego dziewczyna, Phoebe, jest zawalona egzaminami na studiach; Tom O’Bannon, awanturniczy zawodowy zapaśnik, która stara się związać koniec z końcem, zgadza się zastąpić ją w ostatniej chwili na jej dobrze płatnej pracy jako opiekunka do dzieci. Tom przybywa do odosobnionego domu rodzinnego, gdzie spotyka 10-letnią Grace. To, co zaczyna się jako spokojna noc z pizzą i grami wideo, szybko przeradza się w krwawy, brutalny chaos, a Tom i Grace walczą o życie, gdy nieziemski kult zamaskowanych intruzów pojawia się w domu.

Here for Blood wyreżyserował Daniel Turres na podstawie scenariusza napisanego przez Jamesa Robertsa. W filmie występują Shawn Roberts, Maya Misaljevic, Joelle Farrow, Tara Spencer-Nairn, Michael Therriault, Samantha Helt, Kelly Penner, Glen Michael Grant, Jesse Buck, Channing Decker, Marqus Bobesich, Jimmy Limb, Marc-Andre Boulanger, Steven Love, Johna Tencha, Holly Jade Balmer i Dee Snidera.

Film będzie miał swoją premierę w Londynie na Pigeon Shrine FrightFest 25 sierpnia.

Źrodło: comingsoon.net