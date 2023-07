Minęło zaledwie kilka dni od premiery, a Barbie jest na dobrej drodze, by stać się jednym z największych hitów 2023 roku. Po weekendzie otwarcia, który dał zarobek rzędu 162 miliony dolarów, film zanotowała w poniedziałek najwyższy w USA dochód brutto w historii Warner Bros., zdobywając 26 milionów dolarów. Wraz z sukcesem kasowym i uznaniem krytyków, dyskusje na temat Barbie 2 trafiły już do Internetu, ale Greta Gerwig nie jest jeszcze gotowa, by mówić o kontynuacji.

W wywiadzie dla The New York Times Gerwig została zapytana, czy Barbie jest początkiem franczyzy. Na razie twórczyni uważa, że ​​to koniec jej czasu z kultową postacią.