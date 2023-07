Jennifer Aniston i Reese Witherspoon w zapowiedzi 3. sezonu "The Morning Show" 0

Apple TV+ opublikowało zwiastun 3. sezonu The Morning Show kolejnej części cieszącego się uznaniem dramatu, w którym główne role grają Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Serial ma powrócić 13 września z dwoma pierwszymi odcinkami.

kadr z serialu "The Morning Show"

Wideo przedstawia wiodącą obsadę serialu, która zastanawia się nad swoją pozycją i przyszłością w firmyie. Ujawnia również nasze pierwsze spojrzenie na nową postać Jona Hamma, Paula Marksa, który jest opisywany jako korporacyjny tytan, który chce przejąć UBA.

The Morning Show to sztandarowy serial Apple TV+, który zadebiutował w 2019 roku i okazał się wielkim sukcesem. Produkcja ukazuje nam świat polityki i mediów od kulis. Widzimy co dzieje się poza kamerami w trakcie śniadaniowego programu telewizyjnego. Prezenterzy swoje również mają na sumieniu, a po odkryciu głośnego skandalu, którego bohaterem jest jeden z nich, życie reszty również wywraca się do góry nogami. W głównej obsadzie serialu znajdują się Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, które stworzyły niesamowite kobiece kreacje.

Serial został stworzony i wyprodukowany przez Michaela Ellenberga, a Kerry Ehrin jest scenarzystą. W obsadzie występują także Billy Crudup, Mark Duplass, Greta Lee, Julianna Margulies, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin i Marcia Gay Harden. W trzecim sezonie pojawią się nowi członkowie obsady, w tym Stephen Fry, Tig Notaro i Nicole Beharie.

Źrodło: comingsoon.net