Zwiastun "Piły X" pokazuje jak Jigsaw dokonuje zemsty 0

Zwiastun Piły X zadebiutował na Midsummer Scream Festival, a teraz firma Lionsgate udostępniła go online. Dziesiąta część długoletniej serii pojawi się 29 września. Tobin Bell powraca jako kultowa postać Jigsaw/John Kramer, a akcja rozgrywa się pomiędzy pierwszym filmem a jego kontynuacją.

fragment plakatu filmu "Piła X"

Osadzony pomiędzy wydarzeniami z Piły I i II, chory i zdesperowany John udaje się do Meksyku na ryzykowną i eksperymentalną procedurę medyczną w nadziei na cudowne wyleczenie jego raka – tylko po to, by odkryć, że cała operacja jest oszustwem mającym na celu oszukanie najbardziej bezbronnych. Uzbrojony w nowy cel, niesławny seryjny morderca powraca do swojej pracy, odwracając sytuację oszustów w swój charakterystyczny, instynktowny sposób poprzez przebiegłe, obłąkane i pomysłowe pułapki.

W filmie wystąpią Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach i Tobin Bell. Kevin Greutert, który wyreżyserował Piła VI i Piła 3D, powraca do serii.

Najnowszy film z serii Piła, Spirala: Nowy rozdział serii „Piła”, został napisany przez Josha Stolberga i Pete’a Goldfingera, a wyreżyserowany przez Darrena Lynna Bousmana, który wcześniej nakręcił trzy cześć. Film został ogólnie uznany za porażkę, a projekt otrzymał mieszane recenzje i zarobił tylko około 40 milionów dolarów.

