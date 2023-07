Gala rozdania nagród Emmy 2023 opóźniona z powodu strajków 0

Emmy 2023 zostały opóźnione. Według Variety, 75. Primetime Emmy nie zostanie wyemitowane w pierwotnej dacie 18 września w Fox. Opóźnienie wpłynie również na nagrody Creative Arts Emmy zaplanowane na 9 i 10 września.

logo Emmy 2023

Spodziewano się tej wiadomości w związku z zamknięciem Hollywood, i strajkiem scenarzystów i aktorów. Ale do tej pory TV Academy i Fox utrzymywały pierwotnie zaplanowaną datę transmisji telewizyjnej na 18 września. Ponieważ do tej daty zostały mniej niż dwa miesiące, sprzedawcy, producenci i inne osoby zaangażowane w to wydarzenie dostali informacje, że data zostanie przesunięta. (To samo dotyczy nagród Creative Arts Emmy, które pierwotnie miały się odbyć 9 i 10 września.)

Chociaż dokładna data nie została ustalona (i nie oczekuje się, że zostanie ogłoszona do początku sierpnia), Fox zamierza wyemitować program w styczniu 2024 r., podczas gdy Akademia Telewizyjna naciskała na listopadową datę. Styczeń umieściłby Emmy w samym środku sezonu nagród filmowych, a także nagród gildii honorujących programy w innych ramach czasowych. Ale ponieważ strajki WGA i SAG-AFTRA trwają i nie widać rozwiązania, nawet listopad może być za wcześnie na tegoroczną ceremonię – dlatego styczeń może być teraz bezpieczniejszą opcją.

Akademia Telewizyjna również wcześniej potwierdziła, że ​​zachowa nienaruszony kalendarz Fazy 2, co oznacza, że ​​głosowanie w rundzie finałowej na 75. Primetime Emmy nadal odbywa się między 17 a 28 sierpnia (kończy się o 22:00 czasu pacyficznego). Oznacza to, że kampania w fazie 2 będzie musiała posunąć się naprzód bez obecności któregokolwiek z nominowanych aktorów lub scenarzystów. Nominacje ogłoszono 12 lipca, mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem strajku SAG-AFTRA, skutecznie wstrzymującego wszelką produkcję i promocję w branży rozrywkowej.

Zgodnie z wytycznymi SAG-AFTRA aktorzy nie mogą promować swoich programów ani filmów podczas strajku; to samo dotyczy wytycznych WGA. Ponieważ scenarzystom zabroniono pracy w czasie strajku, nie można było napisać monologu i żartów dla gospodarza i prezenterów programu telewizyjnego.

Źrodło: Variety