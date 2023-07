Sierpniowe premiery na Netflix. Wśród nowości "Misja Stone", "One Piece" oraz "Heartstopper"

Pora na prawdziwą akcję! W sierpniu na Netflix potowarzyszymy Gal Gadot w Misji Stone, której celem jest ochrona niezwykle cennego, ale też niebezpiecznego zasobu o kryptonimie „Serce" przed dostaniem się w niepowołane ręce. Podczas gdy z agentką Stone udamy się w podróż do Maroko, Portugalii i Islandii, załoga Słomkowego Kapelusza z serialu One Piece zabierze nas na pełną przygód morską wyprawę w poszukiwaniu legendarnego skarbu. Serce zabije szybciej również za sprawą premiery 2. sezonu Heartstoppera i czekającej na Nicka i Charliego wycieczki do… Paryża! Dla tych, którzy poszukują lokalnych akcentów, czekają dwie polskie premiery – kino akcji w Operacji: Soulcatcher oraz kontynuacja historii znanych już bohaterów w Miłości do kwadratu bez granic.