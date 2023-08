Zmarł Paul Reubens - ekranowy Pee-wee Herman miał 70 lat 0

Dla wielu Amerykanów był prawdziwą ikoną dzieciństwa. Nie żyje Paul Reubens, czyli ekranowy Pee-wee Herman. Miał 70 lat.

W niedzielę wieczorem w wieku 70 lat zmarł Paul Reubens, który od dawna toczył walkę z nowotworem. Informacja ta nie została podana do wiadomości publicznej, o czym wspomniano w oświadczeniu samego aktora, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Proszę przyjąć moje przeprosiny za to, że nie upubliczniłem tego, z czym miałem do czynienia przez ostatnie sześć lat. Zawsze czułem ogromną miłość i szacunek od moich przyjaciół, fanów i sympatyków. Tak bardzo was wszystkich kochałem i lubiłem tworzyć dla was dzieła sztuki – możemy przeczytać.

Postać Pee-wee Hermana, którą wykreował na ekranie stała się ikoną amerykańskiej popkultury. Bohater charakteryzował się piskliwym głosem oraz ubiorem – jaskrawoczerwona mucha, szary garnitur i płaskie fryzury.

Swoją karierę rozpoczął w latach 70. XX wieku, jako komik, kiedy to dołączył do trupy komediowej Groundlings. W roku 1980 wystartował z "The Pee-wee Herman Show", która była na początku produkcją sceniczną. To właśnie wtedy narodził się bohater, którego pielęgnował i rozwijał przez resztę swojej kariery – następnie był program rozrywkowy dla HBO, seriale oraz filmy.

Oczywiście, jak na aktora przystało Paul Reubens grywał też w innych produkcjach. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły, jak Blow, Buffy: postrach wampirów, Matylda czy Powrót Batmana.

Źrodło: Variety