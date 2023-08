"Teściowie 2" – zobacz nowy, pełny zwiastun filmu 0

Podczas jednego wieczoru mało się nie pozabijali – co wydarzy się w trakcie trzydniowego pobytu w nadmorskim hotelu? Teściowie znowu rozbawią do łez i zmuszą do refleksji. Kontynuacja komediowego hitu, który podbił serca zarówno widzów, jak i krytyków, już 15 września trafi na ekrany kin. Dzisiaj prezentujemy oficjalny zwiastun filmu.

Bardzo lubię komedie. Uważam, że te inteligentne nie ogłupiają, tylko dają oddech. Dystans. Śmiech jest jak lekarstwo, wentyl dla napięć, stresów. W przypadku "Teściów 2" podczas seansu oczywiście się śmiejemy, jest zabawnie, ale po przychodzi refleksja. Marek Modzelewski, autor scenariusza obu części w lekkiej formie pokazuje także nasze okropne cechy, jak potrafimy być zakłamani. Pokazuje zarówno nasze narodowe przywary, jak i te indywidualne. Wywraca stereotypowe myślenie o parach. W tej części jest bardzo dużo o hipokryzji, o niedawaniu sobie prawa do tego, żeby po prostu być sobą. Jest tu też silny wątek wyzwalania się kobiet z konwenansu. Od sztucznie narzuconej wizji tego co wypada i na co za późno kiedy jesteśmy dojrzałe. Z ogromną radością wróciłam do "Teściów 2", to mądra komedia.

mówi wcielająca się w postać Małgorzaty Maja Ostaszewska

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

Teściowie 2 to komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto wychodzić za mąż.

Teściowie 2 na ekrany kin trafią 15 września.

