W Sucker Punch gra Emily Browning jako Babydoll, młoda kobieta skierowana do szpitala psychiatrycznego na początku filmu. Uwięziona tam Babydoll podróżuje do świata fantazji wraz z czterema innymi pacjentkami, z których każda próbuje uciec z instytucji przed lobotomią.

Nigdy nie zabrałem się za wersję reżyserską. Jednak mam to w planach. Ale w oryginalnym zakończeniu, kiedy Babydoll siedzi na krześle w piwnicy z Blue – była już po lobotomii – kiedy gliniarz świeci na nią latarką, zestaw się rozpada, a ona wstaje i śpiewa piosenkę na scenie. Ona śpiewa – Och, dziecko, wszystko będzie łatwiejsze. Blondie i wszyscy zabici ludzie przyłączają się, jest trochę tak jakby utknęła w tej nieskończonej pętli euforycznego zwycięstwa. To nie jest optymistyczne i optymistyczne w tym samym czasie. Taki ton był na końcu. Przetestowaliśmy to i studio uznało, że to zbyt dziwne, więc zmieniliśmy to.

wyjawił Zack Snyder