Gal Gadot wcieliła się w postać Diany Prince/Wonder Woman w DCEU od czasu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Od tego czasu pojawiła się w dwóch samodzielnych filmach, Wonder Woman i Wonder Woman 1984, crossoverze z Liga Sprawiedliwości, a także wystąpiła w dwóch filmach o superbohaterach z 2023 roku: Shazam! Gniew bogów i Flash.

Po ogłoszeniu, że James Gunn i Peter Safran zakończą DC Extended Universe i uruchomią go ponownie w DC Universe, wielu zastanawiało się, które postacie powrócą w nowym wszechświecie i kogo zagrają ich aktorzy DCEU. Po raz pierwszy w 2021 roku ogłoszono, że Wonder Woman 3 zostnie napisana i wyreżyserowana przez Patty Jenkins, reżyserkę dwóch pierwszych filmów. Ale w 2022 roku ogłoszono, że jej kontynuacja nie będzie posuwać się naprzód.

W nowym wywiadzie dla Gadot skomentowała informację o kolejny projekcie: