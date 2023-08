Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Elektryzujący kryminał noir z Simonem Bakerem w kinach we wrześniu 0

Limbo z Simonem Bakerem, któremu sławę przyniosła tytułowa rola w serialu Mentalista, to nie tylko wciągający kryminał noir, ale także wymowny portret codziennego rasizmu, jakiego doświadczają rdzenni mieszkańcy Australii.

Travis Hurley (w tej roli Simon Baker) to wypalony zawodowo detektyw, zmagający się z własnymi demonami. Mężczyzna przybywa do odległego górniczego miasteczka w południowej Australii, by raz jeszcze przyjrzeć się nierozwikłanej sprawie, która wstrząsnęła mieszkańcami tego osobliwego miejsca przed dwudziestoma laty.

Doszło wtedy do tajemniczego morderstwa aborygeńskiej dziewczynki Charlotte Hayes. Sprawcy nie złapano, a pobieżnie prowadzone śledztwo szybko zakończono. Travis nie daje jednak za wygraną, choć dla miejscowych udzielanie jakichkolwiek informacji białemu policjantowi nie jest tak oczywiste. Bohater dociera do rozbitej rodziny ofiary, żyjących świadków oraz samotnego brata głównego podejrzanego, zyskując nową perspektywę spojrzenia na wydarzenia sprzed lat.

Prawda powoli zaczyna wychodzić na jaw w tej intymnej opowieści o próbie radzenia sobie ze stratą oraz podejściu wymiaru sprawiedliwości do rdzennych mieszkańców Australii.

W Limbo Ivan Sen kontynuuje tematyczne zainteresowania ze swoich poprzednich filmów – Mystery Road czy Goldstone, których źródłem w dużej mierze były jego osobiste doświadczenia. Mowa o walce o równe traktowanie Aborygenów, którzy byli ofiarami przestępstw bo Limbo to nie tylko wciągający kryminał noir, ale także wymowny portret codziennego rasizmu, jakiego doświadczają rdzenni mieszkańcy Australii.

Limbo w kinach od 8 września.

Źrodło: Aurora Films