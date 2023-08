Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Japońska sztuka w "Helios na Scenie" 0

Wybierz się w niezwykłą podróż do stolicy Japonii – Tokio. Poznaj kulturę i sztukę jednego z największych miast świata. Od delikatnych drzeworytów, po plakaty pop art i współczesne fotografie. Wszystko to w filmie "Tokijskie opowieści. Sztuka stolicy Japonii" w ramach Helios na Scenie już 9 sierpnia o godzinie 18:00.

Ten premierowy film cyklu "Wystawa w Kinie", którego producentem jest Phil Grabsky zdobywca nagrody BAFTA®, został oparty na dużej wystawie w Ashmolean w Oksfordzie i obejmuje 400 lat niezwykle dynamicznej tokijskiej sztuki. Od delikatnych drzeworytów Hokusaia i Hiroshige, po plakaty pop art, współczesne fotografie, mangi, filmy i zupełnie nowe dzieła sztuki, które powstały na ulicach miasta.

W filmie pokazane są dzieła współczesnych fotografów i fotografek, mieszające się z tradycyjnymi gejszami i neonowymi światłami dyskotek Tokio. Po obejrzeniu tego filmu, pierwsze na co będziesz miał ochotę, to kupienie biletu lotniczego i poczucie energii tego interesującego i tętniącego życiem miasta na żywo!

"Wystawa w Kinie" ("Exhibition on Screen") to prezentacja kolekcji najwybitniejszych artystów malarstwa z najważniejszych muzeów na całym świecie. Na dużym ekranie, w znakomitej jakości obrazu, są pokazane wystawy tematyczne, uchwycone w specjalny, dostosowany do warunków kinowych sposób.

Arcydzieła malarstwa, rzeźby i grafiki będzie można oglądać na kinowym ekranie z różnych perspektyw, zaś wędrówce po salach galeryjnych i muzealnych towarzyszą historie dzieł, biografie artystów, wypowiedzi ekspertów analizujących styl i technikę obrazów. „Wystawa w Kinie” jest pionierem kontentu kulturalnego w kinie. W tym roku cykl obchodzi rocznicę 10-lecia istnienia.

Więcej informacji na HELIOS.PL

Źrodło: Helios