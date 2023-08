Bagiński w rozmowie z Gazetą Wyborczą wyjawił dlaczego możemy zobaczyć spore różnicę pomiędzy serialem, a tym co napisał Sapkowski.

Gdy robi się serial dla ogromnej masy widzów, z różnymi doświadczeniami, z różnych części świata, a duża ich część to Amerykanie, to te uproszczenia nie tylko mają sens, one są niezbędne. Dla nas to bolesne, dla mnie też, ale wyższy poziom niuansu i skomplikowania będzie miał mniejszy zasięg, nie będzie docierał do ludzi. Czasem może idzie to za daleko, ale nasz sztab musi podejmować takie decyzje i się z nimi pogodzić.

wyjawił Tomasz Bagiński