"Mavka i Strażnicy Lasu" – magiczny świat w kinach Helios

W najbliższy piątek na ekranach kin Helios zagości wyjątkowa animacja Mavka i Strażnicy Lasu. Tajemnicza i urokliwa wróżka oraz nieustraszona grupa obrońców przyrody zabiorą rodziny w niezwykłą filmową podróż do świata ukraińskich legend i przygód.

W dalekich ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego strzeże wróżka Mavka. Dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach… Pojawienie się tu utalentowanego muzykanta Łukasza będzie więc nie lada wydarzeniem, tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni.

Niestety sielankę zburzy chciwa księżniczka, która postanowi wykraść źródło życia, by na zawsze zachować młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę, by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca wróżkę i człowieka ma szansę przetrwać?

Rodzinna animacja Mavka i Strażnicy Lasu oferuje nie tylko magiczną przygodę, lecz także wspaniałe efekty wizualne i baśniową scenerię, która oczaruje zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Bilety na premierowe seanse dostępne są w kasach kin w całej Polsce, na stronie www.helios.pl oraz w aplikacji mobilnej. Kupując je wcześniej, widzowie mogą wybrać najlepsze miejsca, a także zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty "Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz".

Źrodło: Helios