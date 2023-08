"Niezniszczalni 4" otrzymali kategorię wiekową! 0

"Expend4bles", czyli Niezniszczalni 4 otrzymali wreszcie kategorię wiekową. Fani popularnej franczyzy akcji powinni być zadowoleni!

Niezniszczalni 4 otrzymali kategorię wiekową R, tym samym widzowie, którzy nie ukończyli 17 lat będą musieli pojawić się na pokazie z osobą dorosłą. Za co czwarta odsłona kultowej już serii akcji otrzymała właśnie taką kategorię wiekową?

Film ma być "niezwykle brutalny i krwawy, pełen przemocy, niecenzuralnego języka, a także seksualności". Jak widzicie twórcy zdecydowali się po "trójce", która pod tym względem rozczarowała fanów – film powstał z myślą o kategorii wiekowej PG-13, co miało pomóc w box office’e, a tylko zraziło wiernych widzów – powrócić do produkcji w kategorii R.

O czym opowiada film?

Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczają do akcji zawsze, gdy wszystkie inne środki zawodzą. Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z rąk terrorystów broń masowej zagłady o niewyobrażalnej sile, zanim trafi ona w ręce dyktatora, który nie cofnie się przed niczym, by ocalić swoją potęgę. Dodatkową komplikacją będzie wybuchowa relacja, która połączy Lee Christmasa (Jason Statham) ze zmysłową femme fatale Giną (Megan Fox).

Niezniszczalni 4 w kinach od 22 września.

