Dalsze losy czterech przyjaciółek z klubu czytelniczego - "Book Club. Następny rozdział" na DVD w sierpniu

Dalsze losy czterech przyjaciółek z klubu czytelniczego, które udają się do Włoch na babską wycieczkę. Kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli, a na jaw wychodzą skrywane sekrety, relaksujące wakacje zmieniają się w przygodę życia. Book Club. Następny rozdział już od 10 sierpnia na DVD.

"Book Club. Następny rozdział"

Kiedy Pozycja obowiązkowa – poprzedni film o przyjaciółkach z klubu czytelniczego pojawiał się na ekranie, nikt nie spodziewał się, że historia opowiadająca o życiu czterech dojrzałych kobiet może spotkać się z tak pozytywnym odbiorem. Kino głównego nurtu, które, jak utarło się wierzyć, toleruje wyłącznie młodość, teraz dało miejsce bohaterkom, których wspólny występ w innych okolicznościach nie mógłby mieć miejsca.

Pomimo tego, że wszystkie grające główne role aktorki znały się dobrze na wiele lat przed przystąpieniem do tej wspólnej produkcji, niektóre z nich nigdy nie miały okazji wcześniej ze sobą współpracować.

Jeśli pomyśleć o tym jak tworzone są filmy, można zauważyć że często jest tylko jedna główna bohaterka, a występujące tu cztery aktorki były zawsze tą jedną główną postacią kobiecą w filmie. Na planie często nawet żartowały o wszystkich ekranowych męskich partnerach, z którymi dzieliły przez lata ekran. Zdumiewające jest to, że pomimo długoletniego doświadczenia na ekranie, nigdy nie pracowały razem.

tłumaczy scenarzystka Erin Simms

Pomysł, by wyprodukować drugi film, który będzie kontynuacją przygód bohaterek, wydawał się oczywisty biorąc pod uwagę skalę sukcesu Pozycji obowiązkowej. Bardzo szybko podjęto też decyzję, by miejscem akcji były Włochy, ale film nie mógłby powstać gdyby nie pojawiła się też książka, która znajdzie się w sercu całej historii. Tym razem bohaterki biorą na warsztat Alchemika – niezwykle popularną książkę Paulo Coelho, opowiadającą o odkrywaniu samego siebie. Do niej przyciąga je główny temat – pytanie o los i jego kwestionowanie, a także wzięcie przeznaczenia we własne ręce i rozpoznanie szansy w życiowych wyzwaniach.

Podobał nam się pomysł, że czasem, gdy się zdecydujesz i otworzysz na niewiarygodne sytuacje, dzieją się różne rzeczy. Może ukradli ci bagaż, a może uciekł ci pociąg. Możesz spojrzeć na te chwile i pomyśleć "O mój Boże, nie mogę uwierzyć, że to się stało", a możesz zaakceptować fakt, że jeśli zamierzasz żyć przygodą, zdarzą ci się wpadki, ale to część Twojego doświadczenia, to część tej przygody.

opowiada Bill Holderman, reżyser i współscenarzysta filmu

W konsekwencji udało się zrobić rozrywkowy film, który dotyka istotnych kwestii: „Bill i Erin nie napisali filmu, w którym rozmawiamy tylko o tym, ile mamy lat i jak bardzo nie potrafimy obsługiwać naszych telefonów. Napisali coś, co dotyka znacznie szerszej perspektywy” – wyjaśnia Mary Steenburgen. „Chodzi o stawienie czoła tej chwili, w której więcej życia jest za tobą niż przed tobą oraz o postawienie pytania co to dla ciebie oznacza. To dotyka twoich przyjaźni, życia miłosnego i pragnienia intensywnego doświadczania życia – tego wszystkiego, czego nie chcesz przegapić!”

Book Club. Następny rozdział to długo wyczekiwana kontynuacja Pozycji obowiązkowej – filmu, który podbił polskie kina w 2018 roku. Już 10 sierpnia ukaże się na DVD.

Źrodło: Galapagos