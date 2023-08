Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Fani krytykują Marvela za pozostawienia Jonathana Majorsa w roli Kanga 0

Zwiastun drugiego sezonu serialu Loki zadebiutował w sieci kilka dni temu i wywołał niemałą burzę w mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą decyzji Marvel Studios o pozostawieniu Jonathana Majorsa w roli Kanga.

Jonathan Majors w ostatnich miesiącach stał się jednym z wrogów publicznych numer jeden w Hollywood za sprawą jego aresztowania w styczniu. Aktor został oskarżony o napaść i nękanie w związku z kłótnią domową z 30-letnią kobietą. Ofiara była leczona w szpitalu, co zresztą zostało potwierdzone przez lokalne władze. Majors oczywiście nie przyznał się do winy. Wracając jednak do meritum oraz samego zwiastuna.

Fani nie do końca są zadowoleni z faktu, iż Jonathan Majors pojawia się w trailerze drugiego sezonu serialu Loki. Część widzów broni Marvela, że afera wybuchła po zakończeniu prac na planie zdjęciowym.

Poniżej możecie przeczytać, niektóre z komentarzy odnośnie tej sprawy. Część fanów uważa, że Walt Disney oraz Marvel Studios powinny wymienić aktora i obsadzić kogoś innego do roli Kanga. Niektórzy dziwią się temu, tym bardziej, że bohater, w którego wciela się Majors to ktoś, który może zaprezentować nam nieskończoną ilość wersji samego siebie. Podmiana byłaby więc czymś banalnym.