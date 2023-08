Zwiastun i plakat "The Dive" zapowiadają thriller survivalowy w głębinach morskich 0

Ukazały się plakat i zwiastunThe Dive do nadchodzącego thrillera survivalowego, który pochodzi od producentów filmów 7500 i Pasażer nr 4. Bohaterkami są dwie sióstry, które utknęły 28 metrów pod poziomem morza.

kadr z filmu "The Dive"

Wyprawa na nurkowanie głębinowe w jednym z najbardziej odległych miejsc na świecie staje się walką o przetrwanie dla sióstr Drew i May, gdy nagle osuwisko wrzuca kamienie do morza. Po uderzeniu skały May zostaje uwieziona 28 metrów pod powierzchnią. Przy niebezpiecznie niskim poziomie tlenu Drew musi walczyć o życie swojej siostry. Musi narazić swoje życie na niebezpieczeństwo i zaryzykować najwyższą ofiarę. Ale bez pomocy w zasięgu wzroku czas szybko ucieka.

The Dive wyreżyserował Max Erlenwein na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Joachimem Hedénem. Film prowadzony jest przez Louisę Krause jako May i Sophie Lowe jako Drew. Produkują go Maximilian Leo, Jonas Katzenstein, Pierre Ellul i Anika Psaila Savona. Producentami wykonawczymi są Heden, Julia Gebauer, Jonas Sorensson, Philipp Stendebach, Doris Schrenner, Dave Bishop, George Hamilton, Luane Gauer i Janina Vilsmaier.

Film trafi do kin 25 sierpnia.

Źrodło: comingsoon