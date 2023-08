Dlaczego w animacji "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos" nie ma kultowego Shreddera? 0

W kinach możemy oglądać najnowszą animację o Wojowniczych Żółwiach Ninja. Co ciekawe na ekranie nie zobaczymy kultowego nemezis nastoletnich bohaterów – Shreddera! Dlaczego tak jest?

W filmie Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos głównym rywalem tytułowych bohaterów jest złoczyńca zwany Super Muchą. Reżyser filmu Jeff Rowe wyjawił dlaczego to nie Shredder, czyli arcy-nemezis żółwi jest ich rywalem. Co ciekawe pierwotnie to właśnie on był w planach twórców.

Absolutnie. Shredder? Tak, to był nasz pierwszy impuls – "Okej, złoczyńcą jest Shredder. To musi być Shredder". Później zaczęliśmy myśleć: "Kim jest Shredder i jak odnosi się do historii tych dzieciaków? Cóż, on jest dorosły? Dlaczego jego droga krzyżuje się z tą drużyną?" Po prostu trudno było to napisać, nie wydawało się to zbyt organiczne. A później wpadliśmy na pomysł: "A może by tak mieć mieć również Baxtera Stockmana, może on i Shredder pracowaliby razem? To sprawdzona rzecz, w filmach o Batmanie z lat 90., gdzie masz dwóch złoczyńców, takich jak Człowiek-Zagadka i Dwie Twarze, działa to świetne.

powiedział Rowe

Co więc zaważyło o tym, że to Super Mucha został rywalem żółwi?

Ostatecznie stwierdziliśmy, że musimy uczynić złoczyńcę mutantem, takim jak żółwie, kimś, kto mógłby się z nimi utożsamić. Kogoś, kto miał naprawdę podobną historię do nich, w której również czuł się samotny i wyobcowany oraz miał tę nieufność do ludzi. To właśnie doprowadziło nas do Super Muchy, a kiedy już to mieliśmy, to wszystko zaczęło się łączyć, wszystko inne musiało odpaść.

SPOILERY

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos wydają się być jednak początkiem nowego uniwersum, które niebawem poważnie namiesza na ekranach. Paramount Picutres już planuje kontynuację – a scena po napisach pokazuje, że Shredder w owym świecie się pojawi – natomiast Paramount Plus stworzy dwusezonową animowaną serię Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles, która ma być "pomostem" pomiędzy filmami.

Źrodło: Polygon