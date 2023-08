Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "Barbie" z miliardem na koncie! 0

Warner Bros. podało informację o przekroczeniu przez film Barbie progu miliarda dolarów na całym świecie! Tym samym jest to drugi tytuł 2023 roku, który tego dokonał.

Miniony weekend ponownie upłynął w kinach Ameryki Północnej przy akompaniamencie różowego koloru. Barbie pewnie pokonała konkurencję zarabiając 53 mln dolarów, co przyczyniło się do zajęcia pierwszego miejsca w zestawieniu amerykańskiego box office’u. Film Grety Gerwig zaliczył tym samym 11. najlepszy trzeci weekend w historii. Co ciekawe pod tym względem lepiej wypada tylko jeden film z 2023 roku – animacja Super Mario Bros. Film, która jako pierwsza przekroczyła miliard dolarów (1,36 mld łącznie), w trzeci weekend zarobiło 59,9 mln dolarów. Pojedynek o miano najbardziej dochodowego filmu roku będzie, więc niezwykle zacięty i ciekawy.

Zdecydowanie ciekawiej wyglądała sytuacja, w której o numer dwa minionego weekendu biły się aż trzy filmy. Finalnie to nowość – Meg 2 – okazała sie najlepsza zgarniając 30 mln dolarów. Ostatnie miejsce na podium dla Oppenheimera, która zarobił 28,7 mln dolarów – przewidywano nieco więcej pieniędzy w trzecim weekendzie, ale rzeczywistość okazała się nieco inna. Mimo wszystko niemalże 230 mln dolarów z amerykańskich kin (ponad 550 mln globalnie) Oppenheimera to doskonały wynik zważywszy na to, że mówimy o filmie biograficznym z kategorią R.

Z dramatem Nolana o trzecią lokatę walczyła inna nowość – animacja Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos. Świetny film animowany o żółwich bohaterach zarobił 27,9 mln dolarów, co w połączeniu z wynikami sprzed premiery oznacza, że ma on już na swoim koncie 43 mln dolarów.

Pełną listę box office’ową Ameryki Północnej znajdziecie TUTAJ.

Źrodło: The Numbers