Współtwórca "Stranger Things" zapowiada większą rolę Willa w 5. sezonie 0

Współtwórca Stranger Things, Ross Duffer, wyjawił, że Will Byers będzie główną postacią w piątym sezonie hitowego serialu Netflixa.

fragment plakatu serialu "Stranger Things"

W rozmowie z Variety Ross Duffer powiedział, że ostatni sezon Stranger Things da Willowi Byersowi, granemu przez Noah Schnappa, ważną rolę, która połączy cały serial.

Will naprawdę ponownie zajmuje centralne miejsce w piątym sezonie. Ten emocjonalny łuk dla niego jest tym, co mamy nadzieję, że połączy całą serię. Will jest przyzwyczajony do bycia młodym, zamkniętym w sobie, tym, który jest chroniony. Tak więc częścią jego podróży jest nie tylko seksualność — to Will, który jako młody człowiek staje się sobą.

wyjawił Ross Duffer

W pierwszym sezonie Stranger Things, stworzonym przez Matta i Rossa Dufferów, Will został porwany przez potworną istotę, która uwięziła go w niebezpiecznym wymiarze znanym jako Upside Down. Will zostaje ostatecznie uratowany przez swoich przyjaciół i wraca do domu, do swojej matki, Joyce (Winona Ryder) i starszego brata, Jonathana (Charlie Heaton), a kolejne sezony zagłębiają się w związek bohatera z Upside Down. Dodajmy także, że Schnapp potwierdził również w lipcu 2022 roku, że Will Byers jest gejem.

Piąty i ostatni sezon Stranger Things nie ma jeszcze daty premiery, ponieważ produkcja została zawieszona z powodu strajków.

Źrodło: Variety