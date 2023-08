Corey Hawkins prowokuje Draculę w zapowiedzi "Demeter: Przebudzenie zła" 0

Ujawniono klip z nadchodzącego thrillera Universal Pictures zatytułowanego Demeter: Przebudzenie zła, w którym Corey Hawkins wciela się w Clemensa, jednego z pasażerów feralnego statku z powieści Brama Stokera o Draculi.

kadr z filmu "Demeter: Przebudzenie zła"

Wideo pokazuje, jak Clemens próbuje sprowokować Księcia Ciemności, wzywając go do przekonania wszystkich, że jest bogiem, mimo że jest taki sam jak oni — boi się tego, co go czeka. Film ma trafić do kin 11 sierpnia.

Opis filmu

To miał być kolejny zwyczajny rejs. Morze było spokojne, prognozy nie zapowiadały sztormu. Gdy szkuner „Demeter” odbił od nabrzeża, nikt z załogi nie wiedział, że w jednej z dwudziestu czterech nieozna­kowanych skrzyń znajdujących się na pokładzie, kryje się zło. Zapadł zmrok, a statek był na pełnym morzu, gdy odkryto pierwszą ofiarę. Wołanie o pomoc nie miało już sensu, a walka o przetrwanie okazała się boleśnie nierówna. Każda kolejna noc przynosiła śmierć, a istota będąca jej sprawcą pozostawała nieuchwytna. Im bliżej było do lon­dyńskiego portu, tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że najgorsze dopiero nadchodzi.

Film oparty jest na jednym mrożącym krew w żyłach rozdziale klasycznej powieści Brama Stokera. Za reżyserię odpowiada André Øvredal na podstawie scenariusza napisanego przez Zaka Olkewicza, Bragiego Schuta i Stefana Ruzowitzky’ego. W rolach głównych Corey Hawkins jako Clemens, lekarz, który dołącza do załogi Demeter, Aisling Franciosi jako nieświadomy pasażer na gapę, Liam Cunningham jako kapitan statku i David Dastmalchian jako pierwszy oficer Demeter.

Źrodło: comingsoon.net