W październiku 2022 roku ukazał się film DCEU Black Adam, produkcja o superbohaterach z Dwayne’em "The Rock" Johnsonem w tytułowej roli. Co ciekawe produkcja sceną w połowie napisów końcowych, w której Henry Cavill powraca jako Superman, obiecywała pojedynek między postaciami. Jednak, gdy James Gunn i Peter Safran przejęli stery zdecydowali się zrezygnować z kontynuacji. Johnson niedawno skomentował decyzję o przerwaniu prac.

Przychodzą ludzie, którzy kreatywnie i finansowo podejmują decyzje, z którymi możesz się nie zgadzać. Myślę więc, że Black Adam był jednym z tych filmów, które wpadły w sieć nowego przywództwa. Masz największe otwarcie w swojej karierze. Jasne, nie Chiny; to mogło być 100-200 milionów dolarów więcej. Tworzysz nowego superbohatera, chcesz rozwinąć franczyzę, przywracasz Supermana i Henry’ego Cavilla, świat oszalał… stworzyliśmy różnorodne portfolio superbohaterów, w którym mieliśmy kolorowych mężczyzn i kobiety… Wiesz, co to jest? To tak, jakby pojawił się nowy właściciel, kupił drużynę NFL i poszedł w porządku, nie mój główny trener i nie mój rozgrywający. Nieważne, ile razy wygrałeś Super Bowl, nieważne, ile masz pierścieni, idę z kimś innym.

wyjawił Dwayne Johnson