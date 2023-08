"Mów do mnie!" zakazany w Kuwejcie. Zoe Terakes wydaje oświadczenie 0

Cenzorzy z Kuwejtu zakazali pokazów australijskiego horroru Mów do mnie! w związku z występem w filmie Zoe Terakes, identyfikującej się jako osoby transmęskie i niebinarne.

kadr z filmu "Mów do mnie!"

Chociaż nie jest niczym niezwykłym, że Kuwejt blokuje media zawierające motywy i odniesienia LGBTQ +, jest to pierwszy raz, kiedy film został wyróżniony ze względu na tożsamość płciową jednego aktora. Bardziej niepokojące jest to, że tak naprawdę nigdy nie zostało to poruszone ani nawet wspomniane w filmie. Terakes wydał własne oświadczenie w tej sprawie.

To nie jest pierwszy film zakazany przez Kuwejt. Jeśli w twoim filmie są motywy lub sceny queer lub trans, prawdopodobnie nie dotrze do Zatoki Perskiej. Co samo w sobie jest niszczące i przerażające. Ale nasz film nie ma wątków queerowych. Nasz film tak naprawdę nigdy nie wspomina o mojej transseksualności ani queerowości. Jestem aktorem trans, który przypadkiem dostał tę rolę. Nie jestem tematem. Jestem osobą. Kuwejt zakazał tego filmu wyłącznie ze względu na moją tożsamość. Podobno to pierwszy taki przypadek. To nowy precedens. Jest ukierunkowany, odczłowieczający i ma na celu wyrządzenie nam krzywdy.

wyjawił Zoe Terakes

O czym jest film?

Grupa przyjaciół organizuje imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: „Mów do mnie”, oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

Premiera filmu w naszych kinach 18 sierpnia 2023 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter