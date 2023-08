LaKeith Stanfield w zapowiedzi serii fantasy na podstawie powieści "Odmieniec" 0

Apple TV+ wypuściło zwiastun The Changeling, czyli nadchodzącego horroru fantasy, w którym występuje nominowany do Oscara LaKeith Stanfield jako Apollo, ojciec i mąż, który nagle znajduje się w mrocznym, nadprzyrodzonym baśniowym świecie.

kadr z serialu "The Changeling"

Serial będzie dostępny of 8 września wraz z trzema pierwszymi odcinkami. Następnie będzie emitowany jeden odcinek co tydzień do 13 października. Produkcja powstaje na podstawie powieści autorstwa Victora LaValle, która w naszym kraju nosi tytuł "Odmieniec".

O czy będzie serial?

Poniżej opis książki: Ojciec Apollo Kagwy zniknął, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. Zostawił po sobie tylko nawracające koszmary senne i kartonowe pudło z napisem Improbabilia. Dziś Apollo odnosi sukcesy w zawodzie antykwariusza, założył też własną rodzinę – po tym jak zakochał się w bibliotekarce imieniem Emma, ożenił się z nią i doczekali się dziecka. Nic, tylko żyć długo i szczęśliwie. Jednakże w miarę jak stopniowo wpadają w koleiny rodzicielstwa, narastające zmęczenie i codzienne troski odciskają na nich swoje piętno. Emma pomału staje się coraz bardziej nieobliczalna, aż wreszcie pewnego dnia dopuszcza się rzeczy absolutnie niewyobrażalnej i Apollo wyrusza w szaloną, fantastyczną podróż po baśniowym Nowym Jorku w poszukiwaniu żony i syna, których już nie poznaje.

W serialu występują Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson i Malcolm Barrett. Serial został napisany i wyprodukowany przez Kelly Marcel, która pełni również funkcję showrunnera. Pilot wyreżyserowała Melina Matsoukas, a Apple Studios i Annapurna wyprodukowały adaptację. Producentami wykonawczymi są LaValle, Stanfield, Megan Ellison, Patrick Chu, Ali Krug, David Knoller, Jonathan van Tulleken, Sue Naegle, David Wolkis i Khaliah Neal.

