Asa Butterfield zostaje opętany w zwiastunie horroru "All Fun and Games" 0

kadr z filmu "All Fun and Games"

Zwiastun pokazuje, jak Asa Butterfield zostaje opętany przez demona po tym, jak został wplątany do udziału w grze z udziałem tajemniczego starego noża. Marcus Butterfielda będzie teraz ścigał swoich przyjaciół w serii zabójczych gier z dzieciństwa. Billie, grana przez Natalię Dyer, musi znaleźć sposób na uratowanie swoich przyjaciół, próbując przetrwać makabryczną noc.

All Fun and Games współreżyserują Ari Costa i Eren Celeboglu na podstawie scenariusza, który napisali wspólnie z JJ Braiderem. To ich debiut fabularny. W filmie występują Natalia Dyer, Asa Butterfield, Benjamin Evan Ainsworth, Laurel Marsden, Kolton Stewart, Annabeth Gish i Keith David, Summer H. Howell.

Film jest produkcją Antona i AGBO, przy czym Anton w pełni finansuje projekt. Do braci Russo jako producentów wykonawczych dołączają Mike Larocca, Angela Russo-Otstot i Anton’s Holly Hubsher. Jest produkowany przez Sebastiena Raybauda i Johna Zoisa wraz z Kassee Whiting z AGBO.

Film pojawi się w kinach i na VOD 1 września

Źrodło: comingsoon.net