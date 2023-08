Zdjęcia do trzeciego Sonica rozpoczną się mimo trwającego strajku aktorów 0

Osoby odpowiedzialne za produkcję '’Sonic the Hedgehog 3'’ podjęły decyzję o rozpoczęciu prac na planie kontynuacji pomimo trwającego w Hollywood strajku aktorów.

Zdjęcia rozpocząć mają się we wrześniu. Dopóki trwać będzie strajk aktorów prace na planie mają być tak ustawione, aby móc kręcić ujęcia, do których nie potrzeba obsady będącej zrzeszonej w SAG-AFTRA. Produkcja będzie kontynuowana z aktorami, gdy Screen Actors Guild dojdzie do porozumienia z AMPTP.

Sonic the Hedgehog 3 jest kontynuacją dwóch kasowych filmów opowiadających o niebieskim jeżu znanym z serii gier wideo firmy Sega. W drugiej produkcji wydanej w ubiegłym roku do Sonica dołączyli Knucles i Tails.

Za kamerą drugiej kontynuacji stanie Jeff Fowler, reżyser obu dotychczasowych filmów. Scenariusz napisali Pat Casey i Josh Miller. W obsadzie powrócą Ben Schwartz, który udziela głosu tytułowemu bohaterowi oraz James Marsden, Jim Carrey oraz Tika Sumpter.

Świat potrzebował bohatera, więc dostał jeża. Napędzany niesamowitą prędkością, Jeż Sonic, zamieszkuje w swoim nowym domu na Ziemi. Do czasu, dopóki przypadkowo nie wyłączy prądu, czym zwraca uwagę bardzo niefajnego geniusza zła doktora Robotnika. Tak zaczyna się wyścig superzbira i ponaddźwiękowego jeża, przez cały świat, by powstrzymać Robotnika przed wykorzystaniem supermocy Sonica do panowania nad światem. Sonic łączy siły z Władcą Pączków, znanym również jako szeryf Tom Wachowski, gotowym do misji ocalenia planety – oto fabuła pierwszego filmu.

Premiera filmu Sonic the Hedgehog 3 zaplanowana jest na 20 grudnia 2024 roku. Jak na razie nie wiadomo czy obecna sytuacja w Hollywood wpłynie na zmianę tej daty czy nie.

