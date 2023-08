Ujawniono tytuł i pierwsze szczegóły kontynuacji horroru "Mów do mnie!" 0

A24 oficjalnie rozpoczyna prace nad kontynuacją bardzo dobrze ocenianego horroru Mów do mnie!. Film zadebiutuje w naszych kinach 18 sierpnia.

kadr z filmu "Mów do mnie!"

Ten nadchodzący film będzie kontynuacją horroru, Mów do mnie!, w którym występuje Sophie Wilde. Produkcja opowiada o grupie przyjaciół, która organizuje imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: Mów do mnie, oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

Sequel nosić będzie tyłu Talk 2 Me. Zostanie on napisany przez Danny'ego Philippou i Billa Hinzmana, a wyreżyserowany przez Danny’ego i Michaela Philippou, czyli za sterami stanie ten sam zespół filmowy, który stworzył pierwszą część.

Przed premierą filmu Danny Philippou zdradził, że nie może nic na to poradzić, ale zaczął pisać inne sceny, sceny z różnymi ludźmi doświadczającymi rąk, kontynuując historię tych postaci. Więc są już przygotowane sceny do kontynuacji.

Nie wiadomo jeszcze kiedy film trafi do kin oraz nie ujawniono obsady.

