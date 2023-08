Ruszyły zdjęcia do kryminalnego serialu TVP ''Profilerka'' 0

Na Augustowszczyźnie rozpoczęły się właśnie zdjęcia do nowego serialu kryminalnego Telewizji Polskiej ’’Profilerka’’. W rolach głównych wystąpią Wiktoria Gorodeckaja i Michał Czernecki. Serial reżyseruje Monika Jordan-Młodzianowska.

W spokojnych okolicach Augustowa zaczyna grasować seryjny morderca. Nikt nie może czuć się bezpiecznie. Gdy lokalni śledczy stają przed niezwykle trudnym zadaniem rozwikłania zagadki morderstw, komisarz Karol Nadzieja zaprasza do współpracy doświadczoną profilerkę – Julię Wigier.

Profilerka Julia Wigier (Wiktoria Gorodeckaja) ma na swoim koncie wiele rozwiązanych głośnych i skomplikowanych spraw, przede wszystkim seryjnych zabójców. Julia jest typem pracoholiczki, oddanej pracy bez reszty, nawet kosztem rodziny. Razem z synem wybiera się na dawno planowany urlop u swego ojca na Pojezierzu Augustowskim. Wypoczynek nie zapowiada się jednak spokojnie. W tym czasie w leśniczówce pod Augustowem dochodzi do makabrycznej zbrodni – zostaje zamordowana cała rodzina, w tym kilkuletni chłopiec.

Śledztwem kieruje komisarz Karol Nadzieja (Michał Czernecki) karnie przeniesiony ze stolicy do Augustowa. Komisarz parę lat wcześniej pracował razem z Wigier przy sprawie seryjnego mordercy w Warszawie. Zdaje sobie sprawę, że dysponując niedoświadczonym zespołem, który dotąd nie miał do czynienia z tak trudnym śledztwem, będzie potrzebował wsparcia. Nadzieja postanawia zaprosić Julię do współpracy. Ma szczęście, bo okazuje się, że profilerka jest na miejscu i mimo urlopu, zgadza się pomóc.

Kiedy udaje się wreszcie rozwikłać zbrodnię z leśniczówki i wszyscy oddychają z ulgą, pojawiają się nowe ofiary. Nikt jeszcze nie podejrzewa, że w spokojnej dotychczas okolicy, zaczął właśnie swoje „polowanie” wyrafinowany i przebiegły seryjny morderca. Na miasto i okolice pada strach. Akcja przyśpiesza coraz bardziej, napięcie rośnie, a kiedy policja myśli, że ma już sprawcę, następuje nieoczekiwany zwrot akcji. Czy dzięki profilerce i jej niezwykłym umiejętnościom odczytywania drobnych śladów z miejsc zbrodni zagadka zostanie rozwiązana?

W rolach głównych wystąpią Michał Czernecki i Wiktoria Gorodeckaja, a w pozostałych rolach m.in.: Jowita Budnik, Andrzej Mastalerz, Jędrzej Hycnar, Monika Pikuła, Kamil Nożyński, Mateusz Banasiuk i Mirosław Baka. Dwunastoodcinkowy serial reżyseruje Monika Jordan-Młodzianowska. Autorką scenariusza jest Grażyna Molska.

Emisja serialu Profilerka planowana jest na rok 2024.

Źrodło: centruminformacji.tvp.pl