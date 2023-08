Pełen akcji zwiastun ''The Continental'', serialu rozgrywającego się w świecie Johna Wicka 0

Peacock prezentuje pierwszy zwiastun serialu The Continental. Produkcja ta jest składającą się z trzech części prequelową opowieścią wyjętą ze świata Johna Wicka.

fragment plakatu promującego serial ''The Continental''

Opublikowany materiał wideo przepełniony jest scenami dynamicznej akcji. Widzimy m.in. jak Winston znajduje się w śmiertelnie niebezpiecznej sytuacji z powodu swojego brata, który ukradł coś bardzo ważnym ludziom.

Kiedy Winston Scott zostaje wciągnięty w piekło Nowego Jorku z 1975 roku, by zmierzyć się z przeszłością, którą myślał, że zostawił za sobą, wytycza śmiertelną trasę przez tajemnicze półświatki Nowego Jorku, podejmując wstrząsającą próbę przejęcia kultowego hotelu, który służy jako miejsce spotkań najgroźniejszych przestępców świata.

Serial, którego pełny tytuł brzmi The Continental: From the World of John Wick zaplanowany jest jako trzyczęściowe wydarzenia. Składają się na niego trzy odcinki, minifilmy, z których każdy trwać ma 90 minut. Pierwszy odcinek zadebiutuje w piątek 22 września, a drugi 29 września. Ostatni odcinek pojawi się 6 października. W USA The Continental swoją premierę odbędzie na platformie Peacock. Na świecie zaś jego dystrybucją zajmie się serwis Amazon Prime Video.

W rolach głównych występują Colin Woodell jako Winston, Ayomide Adegun jako Charon oraz Mel Gibson, Mishel Prada, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain i Jeremy Bobb.

Źrodło: Peacock