Zwiastun 5. sezonu ''Virgin River'' - ciąża, pożar, co jeszcze czeka na bohaterów? 0

Fani serialu Virgin River mogą już odliczać czas do premiery kolejnych odcinków swojej ulubionej produkcji z gatunku dramatu i romansu. Netflix zaprezentował zwiastun pierwszej części piątego sezonu popularnej serii podając również datę premiery.

Mel przystosowuje się do nowego rytmu życia, Jack stara się rozwinąć firmę, a wychodzące na jaw tajemnice sprawiają, że miasteczko Virgin River musi zmierzyć się z nowymi zagrożeniami – tak oto brzmi oficjalny opis nadchodzących epizodów.

W zwiastunie widzimy Mel i Jacka przygotowujących się do roli rodziców. Tytułowe miasteczko opanowane zostało zaś przez potężny pożar niosący ze sobą katastrofalne skutki.

Fabuła serialu opiera się na serii powieści autorstwa Robyn Carr o tym samym tytule. Główna bohaterka to pogrążona w żałobie pielęgniarka Mel, która przeprowadza się do małego kalifornijskiego miasteczka z nadzieję na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Życie na prowincji wcale nie jest jednak takie proste jak mogło się wydawać, a to kogo tam spotyka zaskakuje ją najbardziej.

W głównych bohaterów od początku wcielają się Alexandra Breckenridge i Martin Henderson. W serialu występują także m.in. Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth i Zibby Allen.

Premiera pierwszej części 5. sezonu Virgin River 7 września.

Źrodło: Netflix