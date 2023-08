''Swaci'' - w Polsat Box Go debiutuje drugi sezon serialu 0

Oglądaj nowe odcinki serialu komediowego Swaci o przygodach dziadków i ich ukochanej wnuczki w sielskim klimacie polskiej wsi. Od dziś co środę w serwisie Polsat Box Go pojawiać będzie się jeden z planowanych ośmiu odcinków drugiej serii.

Swaci to przygody pochodzących z różnych środowisk dziadków, walczących o uwagę ukochanej wnuczki. Serial pokazuje zderzenie dwóch światów, miejskiego i wiejskiego, które jest czasami trudne do pogodzenia. W drugim sezonie nie brakuje zabawnych sytuacji, z którymi Kwiatkowscy i Gąsiorowie muszą radzić sobie na różne sposoby. W środku zamieszania jest sześcioletnia rezolutna Maja.

Drugi sezon Swatów to kontynuacja zabawnych perypetii mieszkańców wsi Gąsiorowo. Krysia Gąsior jest sfrustrowana bezczynnością Wacka i domaga się, żeby podjął pracę. Do tego czasu zamierza głodzić go, więc ten w desperacji oszukuje, że przyjął posadę. W rzeczywistości jednak pożycza pieniądze i próbuje szczęścia w grze na automatach. Kwiatkowscy z tej okazji zapraszają Gąsiorów do eleganckiej restauracji. Z kolei Jerzy, bez wiedzy Iwony, podnajmuje ich mieszkanie koledze. Podczas uroczystej kolacji Kwiatkowscy dostają telefon, że zalewają sąsiadów. Nagle zostawiają Gąsiorów samych w restauracji, bez pieniędzy, z rachunkiem do zapłacenia.

Produkcja powstała na licencji ukraińskiej. Za adaptację scenariusza i reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski. W rolach głównych m.in.: Monika Krzywkowska, Mariusz Kiljan, Paweł Koślik, Beata Schimscheiner, Amelia Żuchowska oraz Sławomir Zapała, Elżbieta Romanowska, Dominika Gwit, Dariusz Toczek i Andrzej Niemirski.

Źrodło: Polsat