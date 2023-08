Data premiery i pierwsze zdjęcia z nowego serialu Flanagana ''The Fall of the House of Usher'' 0

Mike Flanagan, reżyser kilku seriali grozy dla Netflix, kontynuuje swoją współpracę z platformą. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące limitowaną serię '’The Fall of the House of Usher'’ będącą adaptacją noweli '’Zagłada domu Usherów'’ autorstwa Edgara Allana Poego. Platforma podała także datę premiery.

Książka Poego na podstawie, której powstać ma serial porusza tematy szaleństwa, izolacji i rodziny, a więc wszystko to co Flanagan umieszczał już w swoich wcześniejszych projektach. Ten czerpać ma nie tylko z wspomnianej noweli, ale także z innych prac Poego. Seria opisywana jest jako epicka opowieść o chciwości, horrorze i tragedii.

Na The Fall of the House of the Usher składa się osiem odcinków. W głównej obsadzie serialu znajdują się Bruce Greenwood jako Roderick Usher i Carla Gugino jako Madeline. To bliźniacze rodzeństwo, które robi wszystko co w ich mocy, aby ich rodzinny farmaceutyczny biznes nie upadł. Gdy tajemnicza kobieta zaczyna nawiedzać tą dwójkę, ich brudne sekrety powoli wychodzą na światło dzienne.

Poniżej wspomniane zdjęcia, a także pierwszy plakat promujący serial:

Na ekranie ujrzymy także Willa Fitzgeralda, Marka Hamilla, Mary McDonnell, Henry'ego Thomasa, Zacha Gilforda i Kate Siegel.

Premiera serialu odbędzie się 12 października.

