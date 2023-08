Magicznie taneczny zwiastun serialu ''Spellbound'' od Hulu 0

Serwis Hulu prezentuje pełen magii, muzyki i tańca zwiastun młodzieżowego serialu ’’Spellbound’’. Zapraszamy do Paryskiej Szkoły Baletowej.

Spellbound zostało stworzone przez Jill Girling i Lori Mather-Welch. Swoje angaże otrzymali Hailey Melody Romain, Margherita Barbieri, Abigail O’Regan, Sam Darius, Zac Gabriel Werb, Etienne Moana, Imogen Mackie Walker, Gomolémo Tsagaé, Cameron James King, Rik Young, Raven Dauda, Malou Beauvoir i Charles Baker.

Kiedy Cece Parker Jones, pełna życia 15-latka przeprowadza się z małego miasteczka w Stanach Zjednoczonych do Francji, aby studiować w Szkole Baletowej Paryskiej Opery, jest na szczycie świata, to spełnienie jej marzeń. Ale sytuacja wywraca się do góry nogami, gdy na zapleczu apteki ciotki Ginger odkrywa księgę z rodzinnymi zaklęciami. Przeglądając książkę, nieświadomie rzuca antidotum na zaklęcie ochronne, które ukrywa jej tożsamość odkąd była małą dziewczynką. Okazuje się, że pochodzi z linii potężnych czarownic. Robiąc to, przywołuje swojego nemezis, mistyków, którzy polują na jej magię. Teraz nastolatka musi radzić sobie z presją elitarnej szkoły baletowej, uczyć się nowych technik, których nigdy wcześniej nie studiowała, nadążać za intensywnymi naukami, nie wspominając o nowych przyjaźniach i miłościach, a także strzec swojej magii.

Poniżej wspomniany zwiastun:

A tak prezentuje się plakat promujący serial:

Premiera serialu zaplanowana jest na 31 sierpnia.

Źrodło: ComingSoon