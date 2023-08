DC Studios nie ma planów na ''Wonder Woman 3'' 0

Wbrew plotkom i nadziei samej Gal Gadot trzeci film opowiadający o przygodach Wonder Woman prawdopodobnie nie powstanie, a bynajmniej DC Studios nie ma go w swoich najbliższych planach.

''Wonder Woman 1984''

Wiarygodne zagraniczne media potwierdziły, iż James Gunn i Peter Safran z DC Studios nie mają obecnie żadnych planów dotyczących realizacji Wonder Woman 3. Jedyną produkcją związaną z tą superbohaterką jest powstający dla platformy Max serial Paradise Lost. Jego akcja rozgrywać będzie się na wyspie Themyscira, jednak jeszcze przed narodzinami Diany.

Zamieszanie co do Wonder Woman 3 wynikło przez wywiad z Gadot opublikowany w czasopiśmie Flaunt. Przeprowadzony został on jednak jeszcze przed strajkiem aktorów. Gadot zapewniała w nim, że przeprowadziła rozmowę z Gunnem i Safranem, w której to mężczyźni poinformowali ją o planach na trzeci film. Teraz jednak okazuje się, że filmowcy nic nie obiecywali aktorce. To były tylko plany, a do żadnych ostatecznych rozmów nie doszło.

Gal Gadot w Wonder Woman po raz pierwszy wcieliła się w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Do dziś bohaterkę tą odegrała jeszcze sześciokrotnie, w tym dwukrotnie w solowych filmach. Ostatni swój występ zaliczyła w widowisku Shazam! Gniew bogów.

Źrodło: Variety