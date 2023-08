Francja pełna trupów w nowej zapowiedzi "The Walking Dead: Daryl Dixon" 0

Stacja AMC zaprezentowała nowy zwiastun The Walking Dead: Daryl Dixon, nawiązujący do podróży tytułowego bohatera, który walczy o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie. Nadchodzący serial telewizyjny trafi do AMC+ i AMC 10 września.

kadr z serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

Nowo wydany klip, zatytułowany Daryl’s Journey, przedstawia postać graną przez Normana Reedusa, rozpoczynającą nową przygodę we Francji. Chociaż zwiastun nie ujawnił żadnych dalszych szczegółów na temat nadchodzącej serii, postać sugeruje, że kilka złych decyzji doprowadziło do jego przybycia do kraju.

Akcja serialu toczy się po zakończeniu serii The Walking Dead. Daryl Dixon ulubieniec fanów apokalipsy zombie przenosi się przez Atlantyk do Francji – zupełnie nowego świata. Spotyka on na swojej drodze Isabelle, członkinię postępowej grupy religijnej, która łączy siły z Darylem w podróży po Francji i konfrontuje się ze swoją mroczną przeszłością w Paryżu. Ważną rolę w serialu odegra też Quinn, wysiedlony Brytyjczyk, który stał się potężny w post-apokaliptycznym Paryżu jako handlarz na czarnym rynku i właściciel Demimonde, seksownego podziemnego klubu nocnego.

Serial składa się z sześciu odcinków. Do roli Daryla Dixona powraca Norman Reedus. W obsadzie są także Clémence Poesy jako Isabelle, Adam Nagaitis jako Quinn, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi i Louis Puech Scigliuzzi.

Źrodło: comingsoon.net