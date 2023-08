Ruszył nabór filmów na polskiego kandydata do Oscara

Rozpoczął się nabór filmów, spośród których wybrany zostanie polski kandydat do 96. Nagrody Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Termin dosyłania zgłoszeń to 31 sierpnia (czwartek) do godz. 10.00.