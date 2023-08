Klimatyczna pierwsza zapowiedź serialu ''The Fall of The House of Usher'' 0

Niedawno mogliśmy zobaczyć pierwsze kadry z oczekiwanego kolejnego serialu grozy Mike'a Flanagana '’The Fall of The House of Usher'’, a już dziś prezentujemy Wam pierwszą zapowiedź. Trwa ona zaledwie kilka sekund, ale jest niezwykle klimatyczna.

Serial ten jest pomyślany jak limitowana seria będąca adaptacją noweli Zagłada domu Usherów autorstwa Edgara Allana Poego. Książka Poego na podstawie, której powstać ma serial porusza tematy szaleństwa, izolacji i rodziny, a więc wszystko to co Flanagan umieszczał już w swoich wcześniejszych projektach. Seria opisywana jest jako epicka opowieść o chciwości, horrorze i tragedii. Czy serial będzie wierny oryginałowi nie wiemy, patrząc jednak na dotychczasowego dokonania Flanagana z pewnością ukaże on nam niezwykle ekscytującą i unowocześnioną adaptację klasycznego dzieła.

Na The Fall of the House of the Usher składa się osiem odcinków. W głównej obsadzie serialu znajdują się Bruce Greenwood jako Roderick Usher i Carla Gugino jako Madeline. To bliźniacze rodzeństwo, które robi wszystko co w ich mocy, aby ich rodzinny farmaceutyczny biznes nie upadł. Gdy dwójkę tą nawiedza seria niewyjaśnionych i okrutnych śmierci, ich brudne sekrety powoli wychodzą na światło dzienne, a to prowadzi do nieuchronnego upadku.

Obsadę nowego dzieła Flanagana uzupełniają Annabeth Gish, Kate Siegel, Rahul Kohli, Henry Thomas, Marry McDonnell, Carl Lumbly i Mark Hamill.

Premiera serialu na Netflix już 12 października.

Źrodło: Netflix