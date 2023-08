Ekranizacja trylogii Stiega Larssona ''Millennium'' od dziś w VOD.pl 0

Serialowa biblioteka serwisu z treściami bez opłat VOD.pl właśnie powiększyła się o kolejny hit zagraniczny, tym razem ze Skandynawii. Na platformie dziś zadebiutował serial Millennium będący ekranizacją bestsellerowej trylogii Stiega Larssona.

Millennium to niewątpliwie tytuł, o którym słyszeli wszyscy wielbiciele skandynawskich kryminałów. Wszystkie sześć odcinków serii już dostępne są w serwisie. Jest to serialowa adaptacja trylogii Larssona, w skład której wchodzą: 'Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet'', ’'Dziewczyna, która igrała z ogniem’’ i '’Zamek z piasku, który runął'’. To trzymające w napięciu połączenie mrocznej wielowątkowej historii kryminalnej z wciągającym thrillerem psychologicznym.

Norwegia w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. W tajemniczych okolicznościach przepada bez wieści 16-letnia Harriet Vanger, członkini bogatej i wpływowej rodziny przedsiębiorców. 40 lat później Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), dziennikarz, którego specjalnością jest wyciąganie na światło dzienne podejrzanych operacji finansowych światowych korporacji, zostaje poproszony o pomoc w rozwiązaniu zagadkowego zaginięcia sprzed lat. Biorąc pod lupę historię rodziny Vangerów, Mikael krok po kroku odkrywa coraz bardziej szokujące fakty. Kiedy wydaje się, że sprawa trafiła w martwy punkt, niespodziewanie dziennikarz otrzymuje wsparcie ze strony genialnej hakerki Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania przerażającej układanki…

Źrodło: TVN