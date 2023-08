Showrunner "The Last of Us" zdradza nowe szczegóły dotyczące drugiego sezonu 0

Po ukończonym i odkurzonym wielokrotnie nagradzanym pierwszym sezonie, plany na sezon 2 The Last of Us i następne są w pełnym rozkwicie, nawet gdy trwa akcja strajkowa.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter showrunner Craig Mazin omówił odbiór serialu, budżety, ulubione odcinki i nie tylko, ale oczywiście najbardziej soczyste rzeczy pochodzą z rozmowy o adaptacji The Last of Part II na sezony 2 i 3 serialu.

Mazin był często pytany o ten temat i nie był do końca otwarty, ale wciąż jest wiele do zebrania z wywiadu. Na przykład, zapytany, czy plotki o tym, że obsadziły już postać Abby, sprawiły, że Mazin zaśmiał się i wyraźni robi się czerwony, mówiąc "może". Wciśnięty dalej wyjaśnił.

Strajk zatrzymał nas w miejscu. Sprawy były w toku. Słuchaj, Abby była pierwszą rolą, którą chcieliśmy się zająć. Mamy całkiem niezłe osiągnięcia w ogłaszaniu głównych aktorów i ludzi, którzy mówią „naprawdę?” który prawdopodobnie będzie kontynuowany. Więc ludzie mogą się nie zgadzać, ale myślę, że do tej pory zrobiliśmy to dobrze i wydaje się, że publiczność czuje, że zrobiliśmy to dobrze.

wyjawił Craig Mazin

Zapytany, czy obawia się reakcji na umieszczenie na początku wydarzeń z mocnego otwarcia The Last of Us Part II, Mazin starał się to obejść, jednocześnie wskazując, że w 1. sezonie również zmienili kolejność niektórych wydarzeń.

Bardzo skrupulatnie unikam potwierdzania czegokolwiek, nawet poprzez bierną akceptację pytania. Każdy, ktoś grał w tę grę, a potem oglądał pierwszy sezon, wie, że czasami robimy dokładnie to, co stało się w grze, a czasami robimy coś zupełnie innego. Niekoniecznie robimy też rzeczy w tej samej kolejności lub w tym samym czasie. W naszym pierwszym sezonie wielokrotnie robiliśmy sceny, które były denerwujące — wszyscy zginęli oprócz Joela i Ellie. Ludzie zrozumieli, oglądając serial, że jest to historia, w której ludzie nie są bezpieczni.

dodał Mazin

W wywiadzie Mazin potwierdza również, że budżet będzie większy, historia The Last of Us Part II z pewnością nie będzie ograniczać się do jednego sezonu (ale niekoniecznie dwóch) i odpowiada na to znane (dla fanów gier) pytanie dotyczące działań Joela pod koniec pierwszego sezonu.

