Kiernan Shipka powalczy z maniakalnym mordercą. Zobacz pierwsze zdjęcia z komediowego horroru ''Totally Killer'' 0

Amazon Prime Video i Blumhouse opublikowały pierwsze zdjęcia ze swojego komediowego horroru '’Totally Killer'’ z Kiernan Shipką w głównej roli. Aktorkę tą z pewnością kojarzycie z popularnego serialu Chilling Adventures of Sabrina.

Historia zaczyna się od powrotu niesławnego seryjnego mordercy znanego niegdyś jako '’Sweet Sixteen Killer'’. Zjawia się on na nowo w noc Halloween, 35 lat po szokującym morderstwie trójki młodych ludzi, tylko po to, aby znaleźć swoją czwartą ofiarę. Bohaterka grana przez Shipkę, ignoruje ostrzeżenia swojej nadopiekuńczej matki i staje twarzą w twarz z zamaskowanym napastnikiem. Uciekając przed nim, przypadkowo przenosi się w czasie do roku 1987 – roku pierwotnych zabójstw. Tam musi zmierzyć się z kulturą lat 80. i współpracować z nastoletnią wersją swojej matki, aby powstrzymać zabójcę, zanim utknie w przeszłości.

Poniżej wspomniane fotografie:

W starszą wersję matki głównej bohaterki wciela się Julie Bowen, w młodszą – Olivia Holt. W pozostałych rolach występują Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts i Randall Park.

Film wyreżyserowała Nahnatchka Khan, pracując na podstawie scenariusza Davida Matalona, Sashy Perl-Raver i Jena D'Angelo.

Premiera Totally Killer w serwisie Amazon Prime Video odbędzie się 6 października.

Źrodło: Dark Horizons