Koniec Polsat Go. Rusza nowy pakiet streamingowy 0

Z końcem sierpnia kończy działalność serwis Polsat Go. Serwis streamingowy Polsat Box Go uruchamia nowy pakiet o nazwie Start w promocyjnej cenie tylko 30 zł za cały rok, czyli 2,5 zł miesięcznie. Pakiet Polsat Box Go Start będzie oferował dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, reality shows, wyjątkowej rozrywki i wielu ekscytujących nowości z ponad 20 kanałów Telewizji Polsat.

Polsat Box Go

Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Polsat Go dostaną darmowy dostęp na 2 miesiące do nowego pakietu Start w serwisie Polsat Box Go. Wszyscy posiadacze kont w Polsat Go dostaną informację, jak w prosty i szybki sposób można uzyskać bezpłatny, dwumiesięczny dostęp do pakietu Start w Polsat Box Go.

Pakiety Polsat Box Go

To serwis streamingowy uruchomiony w 2021 roku przez Grupę Polsat Plus. Od teraz oferuje 3 główne pakiety: Start, Premium i Sport.

Polsat Box Go Start to pakiet, w którym dzięki niewielkiej liczbie reklam widz zyskuje w bardzo atrakcyjnej, promocyjnej cenie zaledwie 30 zł za cały rok dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, szalonych i gorących reality shows, wyjątkowej rozrywki i wielu ekscytujących nowości.

Polsat Box Go Premium to dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych, seriale premium i filmy, w tym premiery kinowe.

Polsat Box Go Sport to 20 kanałów sportowych oraz najważniejsze i najlepsze rozgrywki i imprezy sportowe z Polski i całego świata.

Źrodło: polsat.pl