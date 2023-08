Sandra Hüller w zwiastunie docenionego w Cannes dramatu ''Anatomia upadku'' 0

W maju tego roku na Festiwalu Filmowym w Cannes swoją premierę miał dramat Justine Triet Anatomia upadku. Produkcja ta zdobyła Złotą Palmę i uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź filmu.

Aktualnie nie wiemy jeszcze czy dramat zawita do polskich kin czy dopiero dane nam będzie się z nim zapoznać jak trafi na VOD. Do tej pory był on puszczany głównie na różnorakich festiwalach. W USA za jego kinową dystrybucję odpowiada NEON, który limitowaną premierę produkcji wyznaczył na 13 października.

Sandra, niemiecka pisarka, mieszka z mężem Samuelem i ich niedowidzącym synem Danielem w odległym górskim domku we francuskich Alpach. Kiedy ojciec dziecka traci życie w tajemniczych okolicznościach, śledczy nie potrafią ustalić, czy doszło do samobójstwa, czy też nieumyślnego spowodowania śmierci. Ostatecznie Sandra jest aresztowana za morderstwo, a proces sądowy stawia ich burzliwy związek i jej niejednoznaczną osobowość pod lupą. Gdy młodociany Daniel staje przed sądem, zaczynają pojawiać się wątpliwości.

Za reżyserię i scenariusz Anatomii upadku odpowiada Justine Triet, francuska mająca na swoim koncie komediodramat Sybilla. W rolach głównych występują Sandra Hüller, Samuel Theis, Milo Machado Graner i Swann Arlaud.

Źrodło: Collider